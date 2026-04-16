قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا آسف .. برلماني إيطالي : أوروبا صامتة أمام تعرض الأطفال والمدنيين في غزة للقتل

غزة
غزة
هاني حسين

علق أنجيلو بونيلي عضو البرلمان الإيطالي ورئيس حزب الخضر، على تقليل إسرائيل من شأن قرار تعليق إيطاليا اتفاقية الدفاع معها وتصريحها بأنه بروتكول.

وقال في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لا بد النظر إلى الذي سيحدث، فإن الكثير من المحللين السياسيين قالوا إن هذا النوع من القرارات سوف يكون مؤقتا، فبعدما هاجمت إسرائيل الجنود الإيطاليين حدث هذا القرار، ولكن بالتأكيد فإن التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني ما يزال جاريا".

وأوضح: "لذا، حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدشين مجلس السلام صرحت رئيسة الحكومي ميلوني أن هذا القرار جيد.. ونحن لم نوافق على هذا الأمر لأن مثل هذه العملية ضد القانون الدولي، إن ذلك يعد تجاهل كبير بأن يتم بناء منتجع سياحي في قطاع غزة".

وحول ما إذا كانت خطوة روما ضد تل أبيب بداية نحو تحرك أوروبا كامل لمواجهة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الشرق الأوسط من فلسطين وصولا إلى لبنان، قال: "أتمنى أن يكون تغيير في السياسة الخارجية الأوروبية حقا، ولكن أوروبا في وجه هذه الإبادة الجماعية بقطاع غزة قررت البقاء صامتة، وهذه مشكلة كبيرة لأوروبا".

وتابع: "كرجل ومواطن أوروبا وُلدت في إيطاليا أنا حقا آسف للغاية أن أرى أوروبا صامتة حين يتعرض الأطفال والمدنيون في غزة للقتل، ولقد رأينا أن تلك هي المشكلة الحقيقية.. هذه ازدواجية معايير غير مقبولة وأنا متشائم بهذا الوضع، فنحن نحتاج إلى استراتيجية واضحة بالنسبة إلى أوروبا".

إيطاليا البرلمان الإيطالي اخبار التوك شو نتنياهو اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

