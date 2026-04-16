رويترز: سفارة بيروت في واشنطن أبلغت الإدارة الأمريكية بأن الرئيس عون لن يتحدث مع نتنياهو

كشفت وكالة رويترز عن مسئولين لبنانيين، أن سفارة بيروت في واشنطن أبلغت الإدارة الأمريكية بأن الرئيس جوزيف عون لن يتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن طهران لن تنسى إخوتها اللبنانيين أبدا ، مضيفا “ونعتبرهم منا”.

وقال قاليباف في تصريحات له: أتابع بشكل مستمر الأوضاع في لبنان وإقرار وقف إطلاق النار هناك وهذه القضية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا.

وأتم قاليباف تصريحاته: وقف إطلاق النار في لبنان يهمنا بقدر ما يهمنا في إيران.