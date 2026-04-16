مصادر : الرئيس اللبناني أبلغ أمريكا رفضه الحديث مع نتنياهو

أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس العماد جوزاف عون تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.

وبحسب البيان اللبناني ، فقد اكد روبيو - بدوره - على استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان.

كما شدد الوزير الأمريكي للرئيس اللبناني على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون .

فيما ذكرت قناة «LBCI» نقلا عن مصادرها بأن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، حسم موقفه بشأن الأنباء المتداولة حول “اتصال القمة” المرتقب مع الجانب الإسرائيلي.

ونبهت القناة اللبنانية إلى أن عون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشكل واضح وصريح، رفضه التحدث أو إجراء أي اتصال مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا الموقف ليضع حداً للتسريبات الإسرائيلية والإعلانات الأميركية التي روجت خلال الساعات الماضية لإمكانية حدوث أول تواصل مباشر بين الرئيس عون ونتنياهو لكسر قطيعة دامت عقوداً.

كما أكد عون على تمسك الجانب اللبناني بالثوابت الرسمية والقنوات الدبلوماسية المعتادة.

