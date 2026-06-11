حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوكمة والإصلاح الإداري تؤسس لدولة الكفاءة والشفافية

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بالاجتماع الرفيع المستوى الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقيادات المعنية بملف الإصلاح الإداري والحوكمة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن تعكس إرادة حقيقية وصادقة لتطوير هيكل الدولة المصرية والانتقال به إلى آفاق أكثر حداثة وكفاءة.

​وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن تشديد الرئيس السيسي على حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات في الوظائف القيادية يقطع الطريق أمام أي ممارسات قديمة، ويرسخ لدولة القانون والمؤسسات التي تقوم على معايير الجدارة والكفاءة والشفافية دون غيرها، مشيرًا إلى أننا أمام رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء جهاز إداري مرن، قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.

حوكمة التعيينات والترقيات تعزز بناء دولة المؤسسات وتدعم التنمية

​وأوضح رئيس حزب المصريين، أن التركيز على تأهيل الكوادر الشابة واختيار القيادات بناءً على أدوات التقييم الإلكتروني يعكس الرغبة في رقمنة الإدارة المصرية والابتعاد عن العشوائية أو المحسوبية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والترشيد تأتي في توقيت دقيق، وتدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها البشرية والمالية.

​ولفت إلى أن حضور قادة القوات المسلحة، والرقابة الإدارية، والتنظيم والإدارة، والأكاديميات التدريبية يعكس شمولية الرؤية وتكامل مؤسسات الدولة لإنجاح هذا التحول الإداري والمجتمعي.

​وأكد أنه يجب وضع ملف الإصلاح التشريعي والإداري في مقدمة الأولويات لدعم هذه الخطوات التاريخية، مشيرًا إلى أن تمكين الكفاءات وتطوير البنية التحتية للجهاز الإداري هو الضمانة الأساسية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.