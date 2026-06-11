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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة إستراتيجية لتعزيز التنافسية

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما حققته الدولة المصرية من تقدم ملموس في مؤشرات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤكدًا أن ما يجري على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة رقمية حديثة.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن الطفرة التي تشهدها خدمات الحكومة الرقمية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أصبحت العديد من المعاملات الحكومية تُنجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى التكدس أو الإجراءات الورقية التقليدية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الوقت والجهد.

التحول الرقمي يعكس إرادة سياسية لبناء دولة رقمية


وأشار إلى أن مؤشرات التحول الرقمي الإيجابية التي حققتها مصر مؤخرًا تعكس نجاح استراتيجية الدولة في ميكنة الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها عبر المنصات الرقمية، وعلى رأسها منصة "مصر الرقمية"، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن التطور في البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية داخل أجهزة الدولة أسهما بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي وجاهزية الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم لم يقتصر على تطوير الخدمات فقط، بل امتد ليشمل المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لتصل إلى المركز 22 عالميًا في 2025، كما تقدمت 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لتصل إلى المركز 52 عالميًا، إلى جانب تقدمها 10 مراكز في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية لتصل إلى المركز 77 عالميًا.

وأضاف أن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وتوسيع برامج تدريب الكوادر الحكومية، لضمان استدامة التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

واختتم النائب محمود حسين طاهر تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

وكيل اتصالات النواب النائب محمود حسين طاهر التحول الرقمي بمجلس النواب

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