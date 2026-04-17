حدود العلاقات الصحية .. نصائح مهمة لتجنب الفشل العاطفي

أكدت الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية، أن انتشار محتوى «العلاقات التوكسيك» عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع الساخرة المصحوبة بأغانٍ وتريندات، يخفي وراءه مشكلات نفسية حقيقية يعاني منها بعض الأفراد.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تكرار الحديث عن الوقوع في علاقات غير صحية أو اختيار شركاء غير مناسبين، يعكس خللًا في طريقة التفكير والاختيار، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يكررون نفس الأنماط العاطفية الخاطئة دون وعي، ما يتطلب مراجعة نفسية حقيقية.

وأضافت أن الأساس في بناء علاقة صحية لا يعتمد فقط على المشاعر، بل على التوافق بين الطرفين، موضحة أن اختيار شريك الحياة يجب أن يقوم على مدى القدرة على التفاهم وتحمل طباع بعضهما البعض، وليس فقط الانجذاب العاطفي.

وأشارت إلى أهمية مراعاة الفروق في طبيعة الحياة والبيئة الاجتماعية لكل طرف، مؤكدة أنه لا يمكن فرض قيود غير منطقية على الشريك بعد الارتباط، مثل منعه من علاقاته الاجتماعية أو تغيير طبيعة عمله، لأن ذلك يؤدي إلى توتر العلاقة وفشلها.