خبير عسكري: الموانئ الإيرانية شريان الاقتصاد رغم الحصار

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري، إن إيران تمتلك نحو 20 ميناءً بحريًا، منها 8 موانئ مطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز، وتعد شريانًا رئيسيًا للحياة الاقتصادية، ومصدرًا أساسيًا لتصدير النفط.

بندر عباس وخرج وخوميني.. أبرز الموانئ الحيوية

وأوضح «عبدالمحسن» أن من أهم الموانئ الإيرانية ميناء بندر خوميني التجاري، وميناء خرج الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ميناء بوشهر، وميناء بندر عباس (الأكبر)، إلى جانب ميناء جاسك والميناء الاستراتيجي تشابهار المطل على خليج عمان والمحيط الهندي، والذي يمثل منفذًا مهمًا للتجارة الخارجية.

تصريحات إسرائيلية عن حصار الموانئ البحرية

وأشار الخبير العسكري إلى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير، أعلن أن الموانئ المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز تقع ضمن نطاق حصار بحري، في إطار الضغط على إيران خلال الأزمة الراهنة.

موانئ بحر قزوين تقلل تأثير الحصار

ولفت عبدالمحسن إلى أن إيران تمتلك أيضًا موانئ على بحر قزوين تستخدم في التجارة مع دول الجوار، وهو ما يخفف من حدة التأثير الاقتصادي للحصار المفروض على موانئها الجنوبية.

الموقع الجغرافي يمنح إيران بدائل استراتيجية

ونوه بأن الموقع الجغرافي لإيران الذي يربطها بـ 7 دول مجاورة، يمنحها بدائل تجارية متعددة، تقلل من أثر القيود الاقتصادية المفروضة عليها، وتمنحها قدرة على الاستمرار في الحركة التجارية رغم الضغوط.