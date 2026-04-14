تحت إشراف النيابة .. إحراق أحراز مخدرات وأدوية محظورة بمجمع أسيوط | صور

نفذت نيابة جنوب أسيوط الكلية، اليوم الثلاثاء،عملية إعدام لكميات من النباتات والعقاقير المخدرة ، وذلك بمجمع محارق أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي.

وجرت عملية الإعدام بحضور المستشار محمود عبدالمنعم رئيس النيابة الكلية، وبمشاركة كلا من الرائد أحمد ثمرات المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، و الدكتور مصطفى محمود مفتش بهيئة الدواء المصرية، و عبد الفتاح عبد الرحيم خبير بالمعمل الكيماوي بأسيوط، و أحمد عبدالغني رزق مفتش جهاز شئون البيئة، و إيهاب رجب صابر أمين مخزن مديرية الزراعة بأسيوط.



وتضمنت الأحراز التي تم إعدامها 48 قطعة من مخدر الحشيش بإجمالي وزن بلغ نحو 5 كيلو جرام، بالإضافة إلى كرتونة تحتوي على عقاقير طبية مدرجة، شملت أدوية "كوديفان" و"أبتريل" و"أموتريل".



وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، والتخلص الآمن من المضبوطات وفقًا للضوابط القانونية والبيئية المعتمدة.