محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمركز الفتح

حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمركز الفتح استجابة لشكاوى المواطنين
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المراكز والأحياء، بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان، نفذت حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع والميادين بنطاق المركز، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود معوقات تؤثر على حركة السير.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على الشوارع الرئيسية والميادين لرفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، بمشاركة نواب رئيس المركز، ومسئولي الإشغالات والأزمات، وبالتنسيق مع قسم شرطة الفتح وإدارات البيئة والإشغالات ورخص المحلات، مع الاستعانة بالمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية لتحقيق الانسيابية المرورية.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة أو حرم الطريق العام، مؤكدًا التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات دون تهاون، حفاظًا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشوارع.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الإشغالات والمرافق وشرطة المرافق، لتنفيذ حملات دورية ومنع أية تعديات مستقبلية، مع إلزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمساحات المقررة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية.

