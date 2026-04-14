قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استكمال أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد رصف محيط مزلقان المعلمين

إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال رصف وتطوير محيط مزلقان المعلمين عند مطلع ومنزل كوبري أسيوط العلوي (كوبري الواسطى)، إلى جانب متابعة استكمال وضع الطبقة السطحية الأسفلتية النهائية بشارع ترعة عبدالله بمنطقة المعلمين الجديدة بطول 700 متر، لربطها بالطريق الدائري، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال الرصف قبل وبعد قضبان السكة الحديد بمزلقان المعلمين، والتي تعد من النقاط المرورية الحيوية لوقوعها مباشرة عند مطلع ومنزل الكوبري، حيث يتم ضبط مناسيب الطريق لتحقيق أعلى درجات الاستواء والانسيابية، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والحد من التكدسات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة نتيجة تهالك الطريق سابقًا.

كما تابع أعمال استكمال الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع ترعة عبدالله، الذي يمثل محورًا مروريًا مهمًا يربط بين الطريق الدائري ومنطقة المعلمين ويمتد في الخطط المستقبلية حتى قرية درنكة، بما يعزز من كفاءة الربط بين المناطق السكنية ويخفف الضغط على المحاور الرئيسية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام مديرية الطرق والنقل حول معدلات التنفيذ ومراحل العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتطبيق المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان تنفيذ أعمال ذات جودة عالية تحقق نقلة ملموسة في مستوى الطرق، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير، لضمان سير العمل وفق المعايير المقررة، مع التركيز على جودة التنفيذ بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها للنهوض بقطاع الطرق بالتوازي مع مختلف القطاعات الخدمية، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

أسيوط كوبري أسيوط العلوي أعمال رصف الطريق الدائري مشروعات الخطة الاستثمارية التكدسات المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

