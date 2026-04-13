بالصور | محافظ أسيوط : إقبال كثيف على الحدائق والرحلات النيلية في شم النسيم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن حدائق ومتنزهات ونوادي ومراكز الشباب بمختلف مراكز وأحياء المحافظة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، في أجواء مبهجة عكست حالة من البهجة بين الأسر.

وأوضح المحافظ أن حديقة ناصر بمركز أبوتيج كانت من أبرز الوجهات التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الزائرين، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

وأشار إلى متابعته المستمرة لسير العمل، من خلال المرور الميداني الذي قام به محمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، للتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، أوضح المحافظ أن مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة برئاسة المهندس محمد حسن، نظم رحلات نيلية بأسعار مناسبة انطلاقًا من مرسى العبارات بجوار حديقة الفردوس، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بالأجواء الربيعية على ضفاف نهر النيل.

ووجه اللواء محمد علوان بتشديد إجراءات السلامة على متن العبارات النهرية، مع التأكد من توافر جميع وسائل الإنقاذ والحماية، وفي مقدمتها سترات النجاة ومعدات الإطفاء، فضلًا عن جاهزية الإسعافات الأولية، وإجراء الصيانة الدورية، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، مكلفًا أبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق بالمرور والمتابعة المستمرة.

وفي إطار الاستعداد لأي طارئ، أعلن المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور كافة الجهات المعنية، وذلك تحت إشراف خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات، لضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة، موجهًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة شم النسيم، ومتمنيًا دوام الأمن والاستقرار.