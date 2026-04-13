محافظ أسيوط: حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق.. وتشميع 35 محلًا ومنشأة مخالفة بالمراكز والأحياء

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات موسعة على المحال العامة والأنشطة التجارية بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن غلق وتشميع 35 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها مواعيد الإغلاق المقررة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بحسم مع أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، مع تكثيف المرور الميداني خاصة بالمناطق التجارية والشوارع الرئيسية، لضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة ورصد أية مخالفات بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يواصل متابعة الموقف أولًا بأول، حيث تابع سير الحملات من داخل المركز الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بما يعزز سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تجاوزات يتم رصدها.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بشكل يومي بجميع المراكز والأحياء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في تطبيق القانون، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على النظام العام.

ووجه محافظ أسيوط أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها.