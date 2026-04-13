محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والأحياء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، وفرض هيبة القانون والتصدي الحاسم للبناء المخالف والعشوائي.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال إجازات الأعياد، مع عدم السماح باستغلال تلك الفترات في ارتكاب أي مخالفات، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للخروج على القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات الفورية بعدة مواقع، حيث قامت رئاسة حي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، وتحت إشراف نواب رئيس الحي، بإزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بمنطقة الوليدية، بمشاركة الإدارة الهندسية ومسئولي المتابعة الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر، إزالة سقف بالدور الخامس بعقار مخالف بالاربعين، في إطار جهود التصدي الحاسم لمخالفات البناء ومنع استكمال الأعمال بدون ترخيص.

وفي مركز ومدينة الفتح، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد سليمان حملاتها، حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع العلوي على مساحة تقدر بنحو 120 مترًا داخل الحيز العمراني، بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الإزالات والإدارة الهندسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز القوصية، تم تنفيذ إزالات فورية لحالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد، تحت إشراف الوحدة المحلية برئاسة أسامة سحيم، حيث تم التعامل مع المخالفات بكل حزم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى العطيفي، بإزالة مبنى مقام من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على أراضي أملاك الدولة بقرية العطيات البحرية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض تنفيذًا للقانون ومنعًا لعودة التعدي.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات المكثفة بكافة المراكز والقرى خلال الفترات العادية وإجازات الأعياد، مشددًا على أن الدولة عازمة على مواجهة كافة صور التعدي بكل حسم، وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع.