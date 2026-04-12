محافظ أسيوط: مستعدون لشم النسيم وتشديد إجراءات السلامة بالعبارات النهرية

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مشروعات العبارات والمعديات النهرية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على مراجعة الجاهزية الفنية للوحدات قبل تشغيلها، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، التي تشهد عادةً زيادة ملحوظة في الإقبال على الرحلات النهرية والمتنزهات العامة.

وأكد المحافظ، في بيان صادر اليوم، ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والأمان، مشددًا على أهمية التأكد من توافر جميع وسائل الإنقاذ والحماية، وفي مقدمتها سترات النجاة ومعدات الإطفاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وشدد اللواء محمد علوان على إحكام غلق أبواب العبارات أثناء سيرها وعدم فتحها تحت أي ظرف، مع الالتزام الصارم بالحمولات المقررة دون تجاوز، حفاظًا على استقرار الوحدات وسلامة الركاب، إلى جانب المتابعة المستمرة لحالة المعديات والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتأمين حركة التنقل عبر نهر النيل.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي مشروع العبارات بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة، للتأكد من تنفيذ التعليمات بدقة، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد كثافات عالية من المواطنين، مع رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء آمنة للمواطنين خلال الاحتفالات، بالتوازي مع تعزيز التواجد الأمني بمحيط الحدائق العامة وكورنيش النيل، لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف لرفع درجة الاستعداد، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، وتجهيز فرق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، فضلًا عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضمان توافر السلع وصلاحيتها، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، للعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، عبر الخط الساخن (114)، والأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).