بعد تعرضه لحادث.. محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، زيارة ميدانية إلى مستشفى الإصابات الجديدة التابعة للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية ل عامر عبد العواض رئيس قرية أم القصور بمركز منفلوط، وذلك عقب تعرضه لحادث سير أثناء تأدية مهام عمله.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط والدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور سعيد متولي نائب المدير لشئون الإصابات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، فضلاً عن أسرة المصاب.

واطمأن محافظ أسيوط على الحالة الصحية لرئيس القرية، وتابع عن كثب مستوى الخدمات الطبية المقدمة له، موجهاً بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالته لحين تماثله للشفاء، مشيداً بما يبذله من جهود مخلصة في أداء عمله وخدمة المواطنين.

من جانبها، أعربت أسرة رئيس القرية عن تقديرها لهذه الزيارة الإنسانية، مؤكدين أنها تعكس اهتمام المحافظ بالعاملين بالجهاز التنفيذي وحرصه على تقديم الدعم الكامل لهم في مختلف الظروف.