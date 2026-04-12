محافظ أسيوط: استمرار الحملات الرقابية وغلق وتشميع 45 محلًا ومنشأة مخالفة لمواعيد الغلق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات مكثفة على المحال العامة والأنشطة التجارية، لضبط منظومة العمل والتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق، في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط.

وأوضح المحافظ أن نتائج الحملات التي نفذت أمس بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن غلق وتشميع 45 محلًا ومنشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق الرسمية، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية، من خلال تكثيف المرور الميداني خاصة بالمناطق الحيوية والأسواق، لرصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يقوم بمتابعة دقيقة لسير الحملات على مدار الساعة، حيث تابع اللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، مجريات تنفيذ حملات الإغلاق من داخل المركز، بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على أن الحملات مستمرة بشكل يومي بكافة أنحاء المحافظة، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بوجود أي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.