محافظ أسيوط: ضبط 850 كجم أسماك مملحة فاسدة خلال حملة بـ 5 مراكز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة خلال احتفالات شم النسيم، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، جاءت في إطار خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت محال بيع الأسماك المملحة بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط نحو 850 كجم من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين كميات كبيرة من الملوحة والرنجة الفاسدة بعدد من المراكز منها أبوتيج ومنفلوط والبداري وديروط والقوصية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق ومنع تداول السلع غير الصالحة، مع تكثيف التوعية للمواطنين بضرورة شراء المنتجات من مصادر موثوقة والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت عددًا من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، من خلال الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.