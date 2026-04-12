قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعثر مُفاجئ يكشف الأسباب .. لماذا فشلت مفاوضات إيران وأمريكا؟
الأرصاد تحذر من أتربة ورياح.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد
مفاجأة علمية .. الابتعاد عن الإنترنت أسبوعين يؤدي إلى هذه النتائج المذهلة
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام جنوبي لبنان
وزير الخارجية الباكستاني: نأمل أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار
«المغاوري» يدعّم مقترح «الحمامصي» إلغاء «تبديد المنقولات» ويؤكد: الحبس يهدم الأسر
من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة
مسئول روسي: موسكو ليس لديها تفضيلات بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
من قداس عيد القيامة.. أسقف فرنسا: مصر تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة الوطنية
حكم صلاة الفجر لمن يُسافر قبلها .. دار الإفتاء توضح
تحرك عاجل لتوفير الأمن والحراسة بالمدارس وصرف مستحقات الخدمات المعاونة
يمر بأزمة صحية حرجة.. السيد حافظ يناشد بالتدخل لعلاج سامي عبد الحليم
english EN
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 850 كجم أسماك مملحة فاسدة خلال حملة بـ 5 مراكز

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة خلال احتفالات شم النسيم، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، جاءت في إطار خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت محال بيع الأسماك المملحة بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط نحو 850 كجم من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين كميات كبيرة من الملوحة والرنجة الفاسدة بعدد من المراكز منها أبوتيج ومنفلوط والبداري وديروط والقوصية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق ومنع تداول السلع غير الصالحة، مع تكثيف التوعية للمواطنين بضرورة شراء المنتجات من مصادر موثوقة والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت عددًا من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، من خلال الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

وسام وطاهر

صورة ارشيفية

وزارة الداخلية

وزير التربية والتعليم

ترشيحاتنا

يسرا

حميد الشاعري

احمد امين

بالصور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

د. أمل منصور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

المزيد