محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة بالمراكز والأحياء للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لزيارة عدد من الكنائس والأديرة الإيبارشيات بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، إلى جانب الكنائس الإنجيلية الأولى بمدينة أسيوط، لتقديم التهنئة للمواطنين المسيحيين وقيادات الكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في أجواء سادتها روح المحبة والتآخي، وعكست عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري، وفضيلة الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والدينية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بزيارة مطرانية ديروط وقدم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط وصنبو، ثم توجه إلى مطرانية منفلوط، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا ثاؤفيلس، مطران منفلوط وتوابعها، مشيدًا بالدور المجتمعي والوطني الذي تقوم به الكنيسة في دعم قيم التماسك والاستقرار.

كما شملت الجولة زيارة دير السيدة العذراء بالمحرق بالقوصية – أحد أبرز محطات رحلة العائلة المقدسة – حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، مؤكدًا أهمية هذا الموقع الديني والتاريخي الذي يمثل قيمة روحية وسياحية كبيرة لمحافظة أسيوط، وتوجه عقب ذلك إلى مطرانية القوصية، حيث هنأ نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية، كما زار إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك وقدم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية قسقام، مشيدًا بالدور الوطني لمختلف الطوائف في ترسيخ قيم المواطنة، واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب لتهنئة القس باسم عدلي، مؤكدًا حرصه على مشاركة جميع أبناء المحافظة احتفالاتهم الدينية.

وخلال الجولة، أعرب محافظ أسيوط عن خالص تهانيه لجميع المواطنين المسيحيين بمختلف طوائفهم، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري تمثل صمام أمان الوطن، وتجسد نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات عيد القيامة هذا العام تتزامن مع قرب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط في 18 أبريل، والذي يخلد ذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799، بما يعكس روح الانتماء والتكاتف المتأصلة لدى أبناء المحافظة.

وأكد أن مصر ستظل قوية ومتماسكة بوحدة أبنائها، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لاستكمال جهود البناء والتنمية، وترسيخ قيم المواطنة والسلام.

من جانبهم، أعرب رجال الدين عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تعكس حرص القيادة التنفيذية على مشاركة المواطنين احتفالاتهم، مؤكدين عمق العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

حيث أكد نيافة الأنبا ثاؤفيلس، مطران منفلوط، أن زيارة محافظ أسيوط تمثل رسالة محبة وتقدير تعكس قوة النسيج الوطني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز روح الأخوة بين جميع أبناء الشعب.

وأوضح نيافة الأنبا برسوم، مطران ديروط وصنبو، أن مشاركة القيادات التنفيذية للأعياد الدينية تجسد واقعًا حقيقيًا للوحدة الوطنية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للتعايش والمحبة.

وقال نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق، إن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بكافة مواطنيها وحرصها على دعم مواقع التراث الديني، خاصة الدير المحرق باعتباره محطة مهمة في مسار العائلة المقدسة.

وأشار نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية، إلى أن هذه اللفتة تؤكد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري، مشيدًا بحرص المحافظ على مشاركة الجميع مناسباتهم.

وأكد نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران قسقام للأقباط الكاثوليك، أن مصر ستظل نموذجًا للتسامح والتعايش، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تعكس روح المواطنة الحقيقية.

كما أكد القس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، أن مشاركة القيادات التنفيذية في الأعياد تعزز قيم التلاحم الوطني، وتبعث برسائل طمأنينة ووحدة بين أبناء الوطن.

وكان محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من قيادات الكنائس، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والأديرة، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بالشوارع المؤدية إليها، لضمان سهولة حركة المواطنين خلال فترة الاحتفالات.