محافظ أسيوط: تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة لقرار الإغلاق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المحال العامة والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الإغلاق، وتحقيق الانضباط العام في الشارع.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تنفذ بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، من خلال مرور ميداني دوري ومفاجئ لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات.

وأضاف أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشأن نتائج الحملات الأخيرة، والتي أسفرت عن تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتهم قرار الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز السيطرة يتابع الموقف على مدار الساعة، بما يضمن سرعة رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حسم مع أي خروج عن التعليمات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بقرارات الإغلاق، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الصالح العام وانتظام العمل داخل الشارع الأسيوطي.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخطوط الساخنة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، (114)، أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.