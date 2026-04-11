محافظ أسيوط: تحرير 2769 محضرًا تموينيًا خلال شهر بحملات مكثفة على الأسواق والمخابز

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط وتحرير 2769 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال شهر مارس، ضمن حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، وبالتعاون مع مباحث التموين، لضمان طرح السلع وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

وأشار إلى أن الحملات في قطاع الأسواق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 322 كجم من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك المملحة، إلى جانب منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 10.5 طن من المواد البترولية (سولار) تم تجميعها دون وجه حق داخل محطات وقود، و2 طن سكر حر بدون فواتير، وكميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات والحلوى دون مستندات.

كما تم ضبط 630 كجم مخللات مجهولة المصدر، ودهانات منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية محظور تداولها، ومستحضرات تجميل غير مطابقة، إلى جانب ربع طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و53 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و5 أجولة ردة ناعمة، و82 عبوة شحوم سيارات بدون فواتير، فضلاً عن ضبط 140 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم ضبط تاجر تمويني لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة، شملت السكر والزيت والمكرونة والبسكويت والجبن، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات متنوعة في قطاع البوتاجاز، من بينها غلق مستودعات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، والتصرف في حصص دون وجه حق.

وأوضح أن المخالفات تضمنت أيضًا تحرير محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال، وغلق منافذ تموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب مخالفات إدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية.

وفي قطاع المخابز البلدية، أشار المحافظ إلى تحرير 1999 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية بشكل دوري ومفاجئ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وفي هذا السياق، دعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.