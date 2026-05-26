نتنياهو يغادر اجتماع الكابينت بشكل عاجل لإجراء اتصال هاتفي مع ترامب

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وتزامن ذلك مع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، التي أكدت أن اتصالًا هاتفيًا يجري حاليًا بين ترامب ونتنياهو، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات أو الملفات التي يتناولها الجانبان.

ويأتي الاتصال في ظل متابعة دولية مكثفة للأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في عدد من الملفات الأمنية والسياسية.

كما يكتسب التواصل بين واشنطن وتل أبيب أهمية خاصة نظرًا للتنسيق المستمر بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مضمون الاتصال أو نتائجه، فيما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية أي تفاصيل إضافية قد تكشف طبيعة الملفات التي جرى بحثها خلال المحادثة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر، بصورة مفاجئة، اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بعد تلقيه إخطارًا بشأن مكالمة هاتفية مرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت التقارير إلى أن مغادرة نتنياهو للاجتماع جاءت على نحو عاجل، ما أثار تكهنات حول أهمية الملفات المطروحة بين الجانبين في هذه المرحلة الحساسة.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى ترتيب الاتصال بين ترامب ونتنياهو بالتزامن مع مناقشات أمنية وسياسية داخل الكابينت، وسط ترقب لمواقف أمريكية وإسرائيلية بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة.

ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل المحادثة، إلا أن توقيتها دفع مراقبين إلى الاعتقاد بأنها تناولت قضايا تتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود الجارية للتعامل مع المستجدات الراهنة.