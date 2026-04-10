نجاح طبي بجامعة أسيوط.. إنقاذ طفل من تشوه خطير بالعمود الفقري بتقنية حديثة لأول مرة

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، كان يعاني من اعوجاج حاد بالعمود الفقري أثّر على وظائف التنفس، وذلك باستخدام تقنية متقدمة تُطبق لأول مرة داخل الجامعة، ما أسهم في تصحيح التشوه وتحسين حالته الصحية بشكل ملحوظ.



جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات.



وكان المستشفى قد استقبل الطفل وهو يعاني من اعوجاج وتحدب شديد بالعمود الفقري، ما تسبب في ضيق واضح بالتنفس، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً دقيقاً.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص ضم الدكتور عمرو حاتم، مدرس جراحة العظام والعمود الفقري، والدكتور يوسف سامح يسن، مدرس مساعد بالقسم، بمشاركة فريق من الأطباء المقيمين، وبالتعاون مع فريق التخدير تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبدالغفار.

واستخدم الفريق تقنية "Active Apex Correction"، وهي من أحدث التقنيات في علاج الاعوجاج المبكر للعمود الفقري، حيث تتيح تصحيح التشوه مع الحفاظ على نمو العمود الفقري من خلال تركيب دعامات ومسامير قابلة للإطالة.





وأكد الفريق الطبي نجاح العملية بالكامل، حيث أظهرت الفحوصات تحسنًا واضحًا في زاوية العمود الفقري وانتظام عملية التنفس، فيما يخضع الطفل حالياً لبرنامج متابعة دقيقة لضمان التعافي الكامل واستمرار النمو الطبيعي للعمود الفقري.