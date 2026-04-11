ضمن الخطة الاستثمارية.. محافظ أسيوط: الانتهاء من رصف شارع القفاصين بأبو تيج

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات الدولة بالإسراع في إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة في قطاع رصف الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأوضح المحافظ، أنه في ضوء تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، واصلت مديرية الطرق والنقل بأسيوط برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام المديرية، تنفيذ مشروعاتها بمختلف المراكز، حيث انتهت من أعمال رصف وفرد الطبقة السطحية الأسفلتية النهائية لشارع القفاصين بمركز ومدينة أبوتيج، بطول 1550 مترًا ومتوسط عرض 8 أمتار، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير الحركة المرورية، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وأكد اللواء محمد علوان، استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات الجارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والطرق.