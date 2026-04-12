محافظ أسيوط: مواصلة رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري لتحسين البيئة والخدمات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية النواميس التابعة لمركز البداري، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجهات الدولة وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات مكثفة لرفع مخلفات التطهير من الترع والمصارف بقرية النواميس، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق والشوارع المجاورة، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري والبيئي للقرية.

وقال إن الحملات تنفذ بمشاركة نواب رئيس المركز، ومنى أحمد، رئيس قرية النواميس، وتحت إشراف محمد فوزي العسال، مدير إدارة المخلفات الصلبة، وبالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز، حيث تم الدفع بعدد من المعدات المتنوعة، من بينها اللوادر والحاويات والكباش، لضمان سرعة الإنجاز ورفع المخلفات أولًا بأول.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الري والوحدات المحلية، لتنفيذ أعمال التطهير ورفع نواتجها بشكل دوري، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة، ودعم القطاع الزراعي، وصون الموارد المائية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بكميات كافية، والحفاظ على كفاءة شبكة الري، بما يخدم المزارعين ويعزز الإنتاج الزراعي.