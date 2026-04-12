محافظ أسيوط يواصل جولاته بالكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد ويؤكد: ترابط المصريين قوة دافعة نحو الاستقرار والتقدم

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لزيارة الكنائس والإيبارشيات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والدينية، من بينهم اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالـرؤوف السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، وممثلي الكيانات الشبابية والكشافة.

واستهل محافظ أسيوط جولته بزيارة مركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة، التابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير الشهيد مارمينا العجايبي، ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق، لتهنئة نيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك، قبل أن يواصل جولته بزيارة مطرانية أسيوط بشارع النميس، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، كما شملت الجولة زيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية، حيث قدم التهنئة للقس رفيق ثابت وشعب الكنيسة.

وخلال كلمته، قال اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إننا نحتفل اليوم بالعيد في أجواء يسودها الترابط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يعكس المعدن الأصيل للشعب المصري عبر تاريخه، حيث تتجسد قيم المواطنة والتعايش في أبهى صورها مضيفًا أن هذه الروح الإيجابية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع ترسيخ قيم التلاحم الوطني والعمل المشترك على رأس أولوياتها.

وأشار المحافظ إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين جموع المصريين، والتي تعد نموذجًا فريدًا، لافتًا إلى سعادته بمشاركة جميع المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 18 أبريل، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799.

وأكد محافظ أسيوط أن الشعب المصري قادر على تجاوز التحديات ومواجهة الصعاب بفضل وحدته وتكاتفه، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بإخلاص وأمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، ومضيفًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للأمن والسلام، بما تحمله من مكانة عظيمة عبر التاريخ.

من جانبهم، أعرب رجال الدين عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أنها تعكس عمق العلاقات الوطنية وحرص القيادة التنفيذية على مشاركة المواطنين في مختلف مناسباتهم.

وأكد نيافة الأنبا بيسنتي أن زيارة محافظ أسيوط ومرافقيه تمثل رسالة محبة وتقدير، وتعكس روح المواطنة الحقيقية التي تجمع أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز قيم التعايش المشترك وتدعم مسيرة الاستقرار المجتمعي.

كما أعرب نيافة الأنبا دانيال عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع، وتؤكد حرص القيادات التنفيذية على ترسيخ قيم المحبة والتآخي بين جميع المواطنين.

فيما أكد نيافة الأنبا يوأنس أن هذه الزيارة تعكس قوة الروابط التاريخية وروح المحبة التي تجمع المصريين، مشيرًا إلى أن وحدة الصف تمثل حجر الأساس في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها.

ومن جانبه، أعرب القس رفيق ثابت عن تقديره لزيارة محافظ أسيوط والوفد المرافق، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بمشاركة المواطنين أفراحهم، وتدعم روح الانتماء، مثمنًا جهود التنمية التي تشهدها المحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من قيادات الكنائس، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والأديرة، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بالشوارع المؤدية إليها، لضمان سهولة حركة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفالات.