محافظ أسيوط: فعاليات مكتبة مصر العامة تسهم في بناء وعي الشباب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة فرع أسيوط في دعم الأنشطة الثقافية والتوعوية، مشيرًا إلى أنها تعد إحدى المنصات الحيوية لتنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم الفكرية والإبداعية.

وأوضح المحافظ أن تنظيم جلسة ضمن فعاليات كيان "المصريون الشباب" (EYE) التابع لوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "شرح قبعات التفكير الستة"، يعكس توجهًا جادًا نحو نشر أساليب التفكير الحديثة بين الشباب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات سليمة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في عقول الشباب، من خلال تقديم برامج تدريبية وتثقيفية تعتمد على أحدث النظريات العلمية، لافتًا إلى أن "قبعات التفكير الستة" تعد من الأدوات الفعالة التي تساعد على تنويع أنماط التفكير وتحليل المشكلات من زوايا متعددة، بما يعزز من مهارات الابتكار والعمل الجماعي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الفعاليات، التي تُنظم تحت إشراف إدارة مكتبة مصر العامة بأسيوط برئاسة هاجر محروس مدير المكتبة، تسهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على الحوار البناء وتبادل الأفكار، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة التي تستهدف الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف المؤسسات الثقافية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف مثل هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة، لما لها من أثر إيجابي في رفع وعي الشباب وتنمية قدراتهم، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع.