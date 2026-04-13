محافظ أسيوط: تكثيف الأعمال بكوبري النواورة الجديد بالبداري

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمتابعة مستمرة لأعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري، مع التأكيد على ضرورة دفع وتيرة العمل وتسريع معدلات الإنجاز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق والنقل بالمراكز والقرى، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تتابع بشكل دوري مراحل تنفيذ المشروع، حيث قامت رضا خلف نائب رئيس المركز بجولة ميدانية لموقع الكوبري، لمراجعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك بمشاركة طلعت بدوي رئيس الوحدة المحلية بقرية النواورة.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية للجودة والسلامة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لأهالي المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جاري بمشروع كوبري النواورة وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لتيسير حركة التنقل بين قرى مركز البداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أنه يأتي استجابة لاحتياجاتهم الفعلية.