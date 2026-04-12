ننشر أسماء مصابي انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال في أسيوط| تفاصيل

أصيب 19 شخصا، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق العتامنة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق أسيوط/ القاهرة الزراعي ناحية قرية العتامنة ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 19 شخصا جميعهم عمال، وهم: سيد سلامة سعيد، 35 عاما، عامل، كدمات بالجسم، وأسامة عبد الله أبوخطوة، 26 عاما، عامل، كسر بالقدم الأيمن، محمود عبد الله أبوخطوة، 23 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، وفتحي رجب إبراهيم،31 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، وحسن محمد عنتر، 25 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم وشخص مجهول الاسم والهوية، 30 عاما، عامل، غيبوبة تامة، وأحمد محمد عبد العليم، 26 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، شخص ومجهول الاسم والهوية، 37 عاما، عامل، غيبوبة تامة، وأحمد نصر عبد الناصر، 25 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عبد الرحيم أبو الفضل، 23 عاما، عامل، غيبوبة تامة، ومحمود عبد الرحيم أبو الفضل، 49 عاما، عامل، غيبوبة، عاطف هدية محمد، 60 عاما، عامل، اشتباه كسر بالضلوع، ومجاهد خليفة خلاف، 49 عاما، عامل، جرح بالرأس وكسر بالذراع الأيمن.

وأشرف سمير قناوي، 24 عاما، عامل، اشتباه كسر بالكف الأيسر، وعطا حمدي مصطفى، 25 عاما، عامل، كدمات وسحجات بالجسم، خليفة قائم محمود، 28 عاما، عامل، اشتباه كسر بالذراعين، وعبد الناصر حسن عبد الناصر، 28 عاما، عامل، اشتباه كسر بالكف الأيمن، وخلاف خليفة محمود، 26عاما، عامل، اشتباه كسر بالكف الأيسر وكدمات بالجسم، وتغيان فرج تغيان 25 عاما، عامل، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.