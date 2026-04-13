أسيوط.. تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، في إطار توجه الدولة نحو حماية وتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدرًا رئيسيًا لدخل آلاف الأسر بالريف المصري.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، نجحت على مدار أسبوعين في تحصين 79 ألفًا و8 رؤوس من الأبقار والأغنام، من خلال 802 لجنة تحصين انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هذا الانتشار يعكس حجم العمل الميداني والتنسيق المتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري، إلى جانب وعي المربين وتعاونهم مع فرق التحصين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل شملت منظومة متكاملة من التقصي والترصد الميداني، حيث قامت اللجان بزيارة 2405 منازل لمتابعة الحالة الصحية للقطعان على أرض الواقع، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي حالات مرضية وتوجيه الجهود الوقائية بكفاءة، وضمان وصول الخدمة البيطرية لكل مربي في التوقيت المناسب.

وأضاف المحافظ أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا بجانب التوعية والإرشاد، حيث تم تنظيم 53 ندوة إرشادية في القرى والمراكز، تناولت أهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض، وهو ما ساهم في رفع مستوى الوعي البيطري وتعزيز ثقة المربين في الخدمات المقدمة، بما يدعم نجاح الحملة ويحقق أهدافها.

وشدد محمد علوان، على استمرار وتكثيف جهود الحملة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في تغطية القرى والنجوع، وتذليل أية معوقات أمام وصول الخدمات البيطرية، مؤكدًا أن بناء "جدار وقاية" لحماية الثروة الحيوانية يتطلب عملًا مستمرًا وتكاتفًا بين جميع الأطراف.