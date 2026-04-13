أسيوط: مراكز الشباب والأندية تحتفل بعيد الربيع بفعاليات مبهجة تعزز روح الانتماء| صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة شهدت احتفالات متميزة بمناسبة عيد الربيع، في إطار حرص الدولة على إدخال البهجة على المواطنين وتعزيز التلاحم المجتمعي بين مختلف الفئات.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت سلسلة من الفعاليات المتنوعة، تضمنت أنشطة رياضية وثقافية وفنية وترفيهية، إلى جانب مسابقات تفاعلية للأطفال والشباب، وعروض فنية وموسيقية أسهمت في إدخال أجواء من البهجة والسرور، وسط إقبال جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الاحتفالات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، بشأن تفعيل دور مراكز الشباب باعتبارها منصات مجتمعية متكاملة تسهم في بناء شخصية النشء والشباب، وتنمية روح الانتماء لديهم، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت قبلة حقيقية لكافة الفئات العمرية خلال المناسبات المختلفة.

وأشاد المحافظ بحجم المشاركة المجتمعية والإقبال الكبير على الفعاليات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة مختلف الأنشطة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويسهم في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة التي تستهدف إدخال السعادة على المواطنين، وتعزيز دور مراكز الشباب والأندية كمراكز خدمة مجتمعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.