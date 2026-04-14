محافظات

محافظ أسيوط يشدد الرقابة على مواعيد الغلق.. ويعلن تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكثفة على المحال العامة والأنشطة التجارية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة وفرض الانضباط بالشارع، والتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق الرسمية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن غلق وتشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها قرارات الإغلاق المقررة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمناطق الحيوية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يتابع تنفيذ الحملات على مدار الساعة، حيث تابع تنفيذ الحملات الأستاذ خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ القرار المناسب في حينه، مؤكدًا أن هناك توجيهات مستمرة بالتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون.

وشدد المحافظ ، على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والأحياء، مع عدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على الصالح العام وتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسيوطي.

واختتم محافظ أسيوط، تصريحاته بدعوة أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع أية بلاغات.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

جانب من الحفل

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

الديون

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. رددههم يغنيك الله من فضله

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد