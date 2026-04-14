محافظ أسيوط يشدد الرقابة على مواعيد الغلق.. ويعلن تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكثفة على المحال العامة والأنشطة التجارية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة وفرض الانضباط بالشارع، والتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق الرسمية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن غلق وتشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها قرارات الإغلاق المقررة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمناطق الحيوية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يتابع تنفيذ الحملات على مدار الساعة، حيث تابع تنفيذ الحملات الأستاذ خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ القرار المناسب في حينه، مؤكدًا أن هناك توجيهات مستمرة بالتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون.

وشدد المحافظ ، على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والأحياء، مع عدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على الصالح العام وتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسيوطي.

واختتم محافظ أسيوط، تصريحاته بدعوة أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع أية بلاغات.