محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة وتنظيم الشوارع بالبداري

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود تنظيم منظومة الإعلانات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، نفذت حملة مكثفة لرفع اللافتات والإعلانات غير المرخصة من شوارع المركز وعدد من القرى التابعة، بهدف منع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، إلى جانب توجيه المخالفين بسرعة اتخاذ إجراءات الترخيص القانونية. وقد شارك في الحملة طلعت بدوي، رئيس قرية النواورة، وعمر فرغلي، مسؤول الإعلانات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمعلنين باستخراج التراخيص اللازمة وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وفق القوانين المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام باشتراطات الترخيص، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الشكل الحضاري للمحافظة.