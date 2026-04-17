ميلوني تحذر من تداعيات إغلاق هرمز: حرية الملاحة خط أحمر.. وإيطاليا مستعدة للتحرك

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل ضرورة حيوية ليس فقط لإيطاليا، بل للاقتصاد العالمي بأسره، في ظل ما يشهده الممر البحري من توترات متصاعدة.

شراكة استراتيجية قوية مع دول الخليج

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضحت ميلوني أن بلادها ترتبط بشراكة استراتيجية قوية مع دول الخليج، ما يجعل استقرار المنطقة وأمن ممراتها البحرية أولوية قصوى، خاصة في ظل التأثير المباشر لأي اضطرابات على إمدادات الطاقة وسلاسل الغذاء العالمية.

تداعيات اقتصادية وغذائية خطيرة

وحذّرت رئيسة وزراء إيطالية، من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وغذائية خطيرة، مشددة على أن إعادة فتحه وتأمينه يمثلان جزءًا أساسيًا من أي حل شامل للأزمة في الشرق الأوسط.



تهديد للأمن الإقليمي والدولي

وفي سياق متصل، جدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية موقف بلادها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.



حركة التجارة العالمية

كما أعلنت ميلوني استعداد إيطاليا للمشاركة في أي مهمة دفاعية تهدف إلى حماية الملاحة في المضيق، مؤكدة أهمية التأكد من خلوه من الألغام وتأمينه بشكل كامل؛ لضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون تهديد.



تصعيد محتمل في المنطقة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تصعيد محتمل في المنطقة، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية للحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.



