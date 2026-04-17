قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ميلوني تحذر من تداعيات إغلاق هرمز: حرية الملاحة خط أحمر.. وإيطاليا مستعدة للتحرك

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد البدوي

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل ضرورة حيوية ليس فقط لإيطاليا، بل للاقتصاد العالمي بأسره، في ظل ما يشهده الممر البحري من توترات متصاعدة.

شراكة استراتيجية قوية مع دول الخليج

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضحت ميلوني أن بلادها ترتبط بشراكة استراتيجية قوية مع دول الخليج، ما يجعل استقرار المنطقة وأمن ممراتها البحرية أولوية قصوى، خاصة في ظل التأثير المباشر لأي اضطرابات على إمدادات الطاقة وسلاسل الغذاء العالمية.

تداعيات اقتصادية وغذائية خطيرة

وحذّرت رئيسة وزراء إيطالية، من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وغذائية خطيرة، مشددة على أن إعادة فتحه وتأمينه يمثلان جزءًا أساسيًا من أي حل شامل للأزمة في الشرق الأوسط.
 

تهديد للأمن الإقليمي والدولي

وفي سياق متصل، جدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية موقف بلادها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
 

حركة التجارة العالمية

كما أعلنت ميلوني استعداد إيطاليا للمشاركة في أي مهمة دفاعية تهدف إلى حماية الملاحة في المضيق، مؤكدة أهمية التأكد من خلوه من الألغام وتأمينه بشكل كامل؛ لضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون تهديد.
 

تصعيد محتمل في المنطقة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تصعيد محتمل في المنطقة، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية للحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
 

هرمز مضيق هرمز إيطاليا إيران

