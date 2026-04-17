الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توجيه اتهامات لثلاثة بريطانيين بعد محاولة حرق مكتب قناة إيران إنترناشيونال في لندن

الشرطة البريطانية
أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم /الجمعة/، أنها وجهت اتهامات إلى شابين وقاصر على خلفية محاولة هجوم حرق متعمد استهدف مكاتب قناة "إيران إنترناشيونال " الناطقة بالفارسية.

وقالت شرطة العاصمة لندن (ميتروبوليتان) إن أويشين ماكجينيس (21 عاماً) وناثان دن (19 عاماً)، وكلاهما من منطقة واتفورد شمال غربي لندن، بالإضافة إلى فتى يبلغ من العمر 16 عاماً من شمال لندن، وُجهت إليهم تهمة الحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك وفق ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية .

وأضافت الشرطة أن المتهمين الثلاثة يحملون الجنسية البريطانية، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر الجزئية اليوم /الجمعة/.

وكانت الشرطة أعلنت توقيفهم أمس /الخميس / عقب الحادث الذي وقع مساء اليوم السابق في شمال غربي لندن، عندما أُلقي "وعاء مشتعل" داخل مقر يضم مكاتب قناة "إيران إنترناشيونال".

وأوضحت الشرطة أن "الوعاء سقط في موقف سيارات، حيث انطفأت النيران تلقائياً، ولم تُسجل أي إصابات ".

كما أشارت إلى أن المشتبه بهم أُوقفوا بعد مطاردة سيارة دفع رباعي من قبل وحدة شرطة مسلحة، عقب فرارها من موقع الحادث واصطدامها لاحقاً في شمال لندن.

وذكرت الشرطة أنه "بعد التنسيق مع هيئة الإدعاء الملكية والحصول على موافقتها، وُجهت إليهم التهم رسمياً ".

ومن جهته، أدان متحدث باسم "إيران إنترناشيونال " الهجوم، واصفاً إياه بأنه جزء من "جهد مستمر لترهيب القناة وإسكات الصحافة المستقلة الناطقة بالفارسية خارج حدود إيران ".

وتُعد "إيران إنترناشيونال " واحدة من عدة وسائل إعلام بالفارسية تنتقد القيادة الدينية في إيران وتعمل من خارج البلاد. وكانت قد صنفتها طهران عام 2022 كـ“منظمة إرهابية”.

