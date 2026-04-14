إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنطقة الصناعية بالمنيا

أُصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من المنطقه الصناعية بالمنيا الجديدة، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من المنطقه الصناعية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى ال لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

