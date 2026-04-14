تفاصيل.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته لخلافات أسرية ببني مزار بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة قيام عامل بإنهاء حياة زوجته لخلافات أسرية بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، وتعديه على المجني عليها بالضرب المبرح، مما أدى إلى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بقيام عامل باستدراج زوجته وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ، حتي لفظت انفاسها، بإحدي قرى مركز بني مزار وتم القاء القبض علي المتهم، واحالته للنيابة العامة للتحقيق.



حيث انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي الي موقع الحادث ، وتبين قيام م. خ. ا 29 سنة عامل، بالتعدي بالضرب المبرح علي زوجته «و. م. ع 25 سنة»، ربة منزل حتي لفظت انفاسها الأخيرة.

وكشفت التحريات الاولوية قيام المتهم باستدراج المجني عليها والتعدي عليها بسبب خلافات نشبت بينهم منذ فترة، تم القبض علي المتهم، واحالته للنيابة العامة التي قامت بمناظرة جثة المجني عليها، والتي وجدت مسجاه علي الارض وملطخه بالدماء. وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان «و. م. ع 25 سنة»ربة منزل ، والتي لقيت مصرعها علي يد زوجها نتيجة تعدية عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات بينهم.



كما قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس المتهم بالتعدي علي المجنى عليها 4 ايام علي ذمة التحقيق.

