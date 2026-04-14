في ظروف غامضة.. شخص يتخلص من حياته في نيل بني مزار شمال المنيا

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بقيام شخص بالقاء نفسه في نهر النيل ببني مزار شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الانقاذ النهري، والاسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين قيام شخص في العقد الرابع من العمر، بالقاء نفسه من اعلي كوبري ترعة الابراهيمية في ظروف غامضة، تم تكليف فرق الانقاذ النهري بمحاولات انتشال جثمان الغريق والتعرف علي هويته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

