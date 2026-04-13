محافظ المنيا يوجه بتكثيف الرقابة على المعديات النهرية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة إحكام الرقابة على المعديات النهرية، كثّفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من حملاتها التفتيشية؛ للاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، ومراجعة التراخيص،حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشملت الحملات المرور على عدد من المعديات بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم التأكد من توافر وسائل الإنقاذ، وصلاحية المعدات، والالتزام بالحمولات المقررة، إلى جانب مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات، لضمان انتظام العمل بالمعديات وتقديم خدمة آمنة للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد كثافات متزايدة.

