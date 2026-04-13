انتشال جـ.ـثة طــفل من المجرى المائي للبحر اليوسفي بإحدى قرى المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان صغير من المجرى المائي للبحر اليوسفي، بإحدى قرى مركز المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغا بغرق صغير بإحدى قرى مركز المنيا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين مصرع ص. ج. ص ويبلغ من العمر 8 سنوات، ويقيم بإحدى قرى مركز المنيا.



وكشفت التحريات الأولية أن الواقعه حدثت أثناء لعب الطفل أمام منزله، حيث اختل توازنه وسقط في المياه، ما أدى إلى غرقه وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

