جهود مكثفة ومشروعات متنوعة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال مارس

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال شهر مارس 2026 يعكس حجم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية واصلت تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتنوعة، حيث شهد قطاع الرياضة تنفيذ حزمة من الأنشطة ضمن خطة التنمية الرياضية، شملت المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، إلى جانب المشروع القومي للموهبة الحركية، ومراكز تدريب اللياقة البدنية، ومبادرات “لياقة المصريين” للفتيات والمرأة وذوي القدرات والهمم، فضلًا عن برامج مخصصة للأيتام والرواد.

دوري الأحياء الشعيية

وأضاف أن المديرية نظمت دوري الأحياء الشعبية خماسي كرة القدم، وعددًا من المهرجانات الرياضية في الألعاب الفردية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بين مختلف الفئات العمرية.

وفي مجال البرلمان والتعليم المدني، أشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الهادفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة وترسيخ الهوية المصرية، إلى جانب برامج التثقيف السياسي داخل مراكز الشباب، وتنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة العيد القومي ويوم اليتيم.

وفي محور تمكين الشباب، أوضح أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متعددة، من بينها برنامج “مشواري” لتنمية مهارات الادخار، وبرنامج “علمني حرفة”، وبرامج ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى برنامج “عقول خضراء” لنشر الوعي البيئي بين الشباب.

كما شهدت إدارة تنمية الشباب تنفيذ ندوات وورش عمل حول ريادة الأعمال وصناعة وحفر الجلود، إلى جانب فعاليات للتوعية بمخاطر الإدمان الرقمي والسلامة على الطرق والحد من الحوادث، فضلًا عن فتح 10 فصول لمحو الأمية ضمن مشروع “المصريون يتعلمون”، وتنظيم أمسيات دينية احتفالًا بليلة القدر.

وفي قطاع تنمية النشء، تم تنفيذ عدد من البرامج المتميزة، من بينها “الرواق الأزهري للطفل والأسرة”، وبرامج الفنون التشكيلية والصوت الذهبي، وقضايا البيئة والمناخ، إلى جانب مسابقات الإبداع والذكاء الاصطناعي، وبرامج “قادر على التحدي” والليالي الرمضانية والتوعية بأهمية تنظيم الوقت.

وعلى صعيد المشروعات الهندسية، أكد وكيل الوزارة تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم الانتهاء من الخطة الإضافية للعام المالي 2025/ 2026، ومتابعة توصيل المرافق لمشروعات “حياة كريمة”، واستلام عدد من المشروعات بمراكز الشباب، من بينها إنشاء مركز شباب بقرية منشأة المغالقة بملوي، وتطوير مراكز شباب بني روح والقيس وشارونة، وإنشاء ملاعب خماسية وتطوير أسوار ومبانٍ بعدد من المراكز، بالإضافة إلى الاستلام النهائي لملعب مركز شباب بان العلم بالعدوة.

كما شملت الإنجازات متابعة مشروعات الأندية الرياضية، أبرزها إنشاء مجمع صالات بنادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة، وأعمال إنارة وتطوير الملاعب بنوادي سمالوط وبني مزار، بما يسهم في دعم البنية الرياضية وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.