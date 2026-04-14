جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير
أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جهود مكثفة ومشروعات متنوعة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال مارس

فعاليات متنوعة بمراكز الشباب
فعاليات متنوعة بمراكز الشباب
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال شهر مارس 2026 يعكس حجم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية واصلت تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتنوعة، حيث شهد قطاع الرياضة تنفيذ حزمة من الأنشطة ضمن خطة التنمية الرياضية، شملت المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، إلى جانب المشروع القومي للموهبة الحركية، ومراكز تدريب اللياقة البدنية، ومبادرات “لياقة المصريين” للفتيات والمرأة وذوي القدرات والهمم، فضلًا عن برامج مخصصة للأيتام والرواد.

دوري الأحياء الشعيية 

وأضاف أن المديرية نظمت دوري الأحياء الشعبية خماسي كرة القدم، وعددًا من المهرجانات الرياضية في الألعاب الفردية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بين مختلف الفئات العمرية.

وفي مجال البرلمان والتعليم المدني، أشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الهادفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة وترسيخ الهوية المصرية، إلى جانب برامج التثقيف السياسي داخل مراكز الشباب، وتنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة العيد القومي ويوم اليتيم.

وفي محور تمكين الشباب، أوضح أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متعددة، من بينها برنامج “مشواري” لتنمية مهارات الادخار، وبرنامج “علمني حرفة”، وبرامج ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى برنامج “عقول خضراء” لنشر الوعي البيئي بين الشباب.

كما شهدت إدارة تنمية الشباب تنفيذ ندوات وورش عمل حول ريادة الأعمال وصناعة وحفر الجلود، إلى جانب فعاليات للتوعية بمخاطر الإدمان الرقمي والسلامة على الطرق والحد من الحوادث، فضلًا عن فتح 10 فصول لمحو الأمية ضمن مشروع “المصريون يتعلمون”، وتنظيم أمسيات دينية احتفالًا بليلة القدر.

وفي قطاع تنمية النشء، تم تنفيذ عدد من البرامج المتميزة، من بينها “الرواق الأزهري للطفل والأسرة”، وبرامج الفنون التشكيلية والصوت الذهبي، وقضايا البيئة والمناخ، إلى جانب مسابقات الإبداع والذكاء الاصطناعي، وبرامج “قادر على التحدي” والليالي الرمضانية والتوعية بأهمية تنظيم الوقت.

وعلى صعيد المشروعات الهندسية، أكد وكيل الوزارة تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم الانتهاء من الخطة الإضافية للعام المالي 2025/ 2026، ومتابعة توصيل المرافق لمشروعات “حياة كريمة”، واستلام عدد من المشروعات بمراكز الشباب، من بينها إنشاء مركز شباب بقرية منشأة المغالقة بملوي، وتطوير مراكز شباب بني روح والقيس وشارونة، وإنشاء ملاعب خماسية وتطوير أسوار ومبانٍ بعدد من المراكز، بالإضافة إلى الاستلام النهائي لملعب مركز شباب بان العلم بالعدوة.

كما شملت الإنجازات متابعة مشروعات الأندية الرياضية، أبرزها إنشاء مجمع صالات بنادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة، وأعمال إنارة وتطوير الملاعب بنوادي سمالوط وبني مزار، بما يسهم في دعم البنية الرياضية وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

محافظ المنيا الشباب والرياضة فعاليات مراكز الشباب دوري الأحياء الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

مريم الخشت

مريم الخشت تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

أفلام التحريك

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام التحريك المشاركة في الدورة الـ 12

فريدة عبيد

فريدة عبيد تستغيث وتكشف عن تعرضها لابتزاز إلكتروني يستهدفها بشكل مباشر

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد