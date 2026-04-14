التحفظ على المخالفين.. حملة لضبط مركبات الـ توك توك ببني مزار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة إحكام الرقابة والتأكيد على استيفاء تراخيص مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة بحضور إدارات المواقف والإزالات والإشغالات بالمركز، استهدفت ضبط المخالفات وتنظيم الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 24 مركبة توك توك أمام كوبري المركز، وتم إيداعها بالحملة الميكانيكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الترخيص، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

