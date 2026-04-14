الزراعة: 56 ألف زائر استقبلتهم حدائق الحيوان الإقليمية والأسماك في شم النسيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي عدد الزائرين الذين استقبلتهم حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك بالجبلاية، خلال احتفالات أعياد "شم النسيم"، حيث بلغ العدد الإجمالي 56546 زائرا، وسط أجواء من البهجة ومنظومة أمنية وخدمية متكاملة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن جميع الحدائق كانت قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاحتفال بشم النسيم، مع إلغاء الإجازات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين، لضمان تقديم أفضل خدمة للجمهور، والحفاظ على نظافة المظهر الحضاري للحدائق، وتوفير سبل الراحة للزوار وتكثيف التواجد الأمني لتأمين الاحتفالات.

وأوضح أن حدائق الأسماك بالجزيرة، وحدائق الحيوان الإقليمية بمحافظات: الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، الزقازيق، والإسكندرية، قد شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح، لافتا إلى نجاح التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بالمحافظات، مما ساهم في خروج الاحتفالات بشكل منظم ودون رصد أي مشكلات تعكر صفو الزائرين، مشيداً بوعي المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة والمساحات الخضراء.