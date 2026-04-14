دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود نشب بمبنى بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، من السيطرة على حريق محدود نشب في جزء من مبنى بالقرب من شارع كورنيش النيل، دون وقوع أي إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مبنى بالقرب من شارع كورنيش النيل ، ومحاولة المواطنين السيطرة عليه ومنع امتداده.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتسبب الحريق في أضرار جزئية بواجهة المبنى وبعض الأشجار المحيطة، دون وقوع أي إصابات بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة والوقوف على ملابساتها.