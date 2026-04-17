سقوط لوحة إعلانات تهشم سيارة وتصيب قائدها أعلى كوبري أحمد عرابي بالمهندسين

أُصيب قائد سيارة إصابات بالغة، منذ قليل ، إثر سقوط لوحة إعلانات ضخمة على سيارة “فان” كان يقودها أعلى كوبري أحمد عرابي بمنطقة المهندسين تم نقل المصاب و تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين سقوط لوحة إعلانات ضخمة كانت مرتكزة علي أعلى الكوبري على السيارة أثناء سيرها، ما أسفر عن تهشمها نهائيا وإصابة قائدها بإصابات خطيرة.

وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وتقوم الجهات المختصة بفحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب سقوط اللوحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.