التحفظ على مواد مخدرة بـ 18 مليون جنيه وأسلحة وإرسالها للجهات الفنية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على مواد مخدرة بقيمة 18 مليون جنيه وأسلحة وإرسالها للجهات الفنية المختصة لكتابة التقرير

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية للتشكيلات العصابية من متجرى المواد المخدرة.. وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "قتل - سرقة بالإكراه - إتجار بالمخدرات - خطف - إطلاق أعيرة نارية) بتهريب وتداول كميات من المواد المخدرة وإتخاذهم مقراً بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم (140 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة - 10 قطع أسلحة نارية) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (18) مليون جنيه.