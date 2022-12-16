45 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية في محيط إغلاق منزل كوبري عرابي.. صور

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة في محيط الغلق الكلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في اتجاه الطريق الدائري.

وقالت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابى تحديداً أعلى شارع السودان بالاتجاهين والتي تشمل أعمال هدم وازالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالإتجاهين وصيانة الأعمدة والبلاطات الخرسانية ضمن المشروعات القومية لخطة التطوير الشاملة بمناطق غرب القاهرة الكبرى يستوجب إجراء غلق كلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الإتجاه المؤدى الى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى وذلك لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالإتجاه المشار اليه فقط وذلك لمدة (٤٥ يوم)

وبدأت الأعمال من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۱٦ وحتى صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ /١ /٢٠٢٣على ان تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأجرت الإدارة العامة المرور الجيزة التحويلات المرورية الاتية للتيسير علي المواطنين:

١ - حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدى الى مناطق ميدان مدينة الامل - المطار - امبابة) .

٢- إستكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يساراً اتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابى بعد استحداث فتحة دخول بعرض " ٢٠م" تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى .

٣- الدخول يميناً بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائرى .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لمتابعة الحالة أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية .