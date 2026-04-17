الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

زعيم المدار.. أغنية جديدة لـ حسين الجسمي إهداءً لـ محمد بن زايد

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "زعيم المدار"، مهداة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمبادرة كريمة من الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان.

الأغنية من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي، ومن ألحان وغناء حسين الجسمي، في عملٍ يتجاوز الإطار الغنائي التقليدي ليقدّم صورةً موسيقية مهيبة تُترجم فخر شعبٍ بقائده، وتوثّق مرحلةً من العزّ الوطني بلغةٍ تجمع بين قوة الكلمة وصدق الإحساس.

ويأتي هذا العمل كإضافة نوعية إلى سجل الجسمي الحافل بالأعمال الوطنية، مؤكداً أن الأغنية حين ترتبط بالقيم والقيادة، تتحوّل إلى وثيقة شعورية خالدة تعبّر عن وجدان وطن، وتواكب مسيرته نحو القمم بثباتٍ وثقة.

وكان أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي تعاوناً فنياً مع دولته، من خلال تقديم قصيدة “يا بلادي” لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برؤية موسيقية متكاملة، وألحان وغناء الجسمي.

في نوفمبر 2025، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “جبل الأغنية العربية”، أغنيته الجديدة “أبوس خشمه” بروح شعبية سعودية معاصرة، في عمل يجمع بين فخامة الكلمة وجمال اللحن وقوّة الأداء.

ويشكّل هذا العمل أول تعاون شعري يجمع الجسمي بالشاعر خلف بن هذّال، الذي قدّم نصاً مكثفاً بالصور والعاطفة والعمق، بينما يأتي اللحن بتوقيع الملحن عزوف ضمن سلسلة تعاونات ناجحة رسّخت حضوراً فنياً مشتركاً محبّباً لدى الجمهور.

وقدّم الجسمي في “أبوس خشمه” أداءً قوياً نابضاً بالإيقاع والطاقة، ترجم فيه روح اللحن الشعبي بطابع حديث ومتوازن، وتولّى مشاري أبو جواد توزيع العمل بلمسات إيقاعية معاصرة، فيما أتمّ جاسم محمد المكس والماستر بجودة عالية.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

قد أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وقد جرى تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

