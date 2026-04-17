الكويت: موقفنا ثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر دولي.. ونرفض محاولات فرض وضع جديد

جدد وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، موقف بلاده الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حق المرور العابر، مؤكدا رفض أية تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير خارجية الكويت، ممثلا عن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الدولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي عقد برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة رفيعة المستوى من مجموعة من الدول، لمناقشة تداعيات الوضع القائم في مضيق هرمز، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وبحسب الخارجية الكويتية، شدد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على ضرورة العمل بمسارات متوازية لتكثيف الجهود الدبلوماسية الساعية لضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إلى جانب ضمان امتثال الجانب الإيراني لقرار مجلس الأمن رقم 2817، والتزامه التام بقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأضافت أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، ثمن في كلمته أمام الاجتماع، الجُهود المُقدرة للجمهورية الفرنسية وللمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، الرامية لتهيئة البيئة الآمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، اتساقا مع المصالح الاقتصادية الدولية المشتركة التي تقتضي تسريع تعافي سلاسل التوريد وأمن الطاقة والغذاء.