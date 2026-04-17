ملادينوف : تنفيذ الاتفاقات الإنسانية والإغاثية الفورية أولوية عاجلة في قطاع غزة

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن أولويات المجلس تتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تقديم المساعدات الفورية والإغاثة الطارئة للمواطنين في غزة، في ظل أوضاع وصفها بالمروعة، مشددًا على أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يعيش في ظروف تمثل مهانة، سواء داخل الخيام أو بين المباني المدمرة، خاصة في ظل قسوة فصل الشتاء.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نحتاج بشكل عاجل إلى إدخال عدد كبير من المساكن المؤقتة، بما يتيح للناس العيش بقدر من الكرامة وتحت سقف يحميهم».

وتابع: «كما نواجه حاجة ملحّة لمعالجة نقص المواد الغذائية الأساسية التي لا تتوفر للجميع، إلى جانب ضرورة التعامل مع أزمة الأدوية والنظام الصحي ككل، بعد أن انهار فعليًا داخل قطاع غزة، فضلًا عن أهمية النظر في وضع الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لفترات طويلة، والعمل على إعادتهم إلى بيئة تعليمية مناسبة ولو بشكل مؤقت».