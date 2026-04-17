الأحد إجازة.. إعلان عاجل للأوقاف بشأن موعد اختبارات عضوية المقارئ القرآنية

وأعلنت وزارة الأوقاف، خبرا عاجلا بشأن موعد دخول الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ القرآنية، مشيرة إلى أن يوم الأحد إجازة من كل أسبوع، وبإمكان من كان موعد اختباره يوم الأحد أن يتوجه إلى مقر انعقاد الاختبارات في أحد الأيام التالية "الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس".

موعد الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ القرآنية

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ القرآنية من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وذلك بمقار المديريات الإقليمية.

ويأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، وحرصها على اكتشاف ورعاية المتميزين؛ حيث تبدأ الوزارة اختبارات التصفيات الأولية التمهيدية لعضوية المقارئ القرآنية من حفظة القرآن الكريم المتقنين لأحكامه، وعلى المديريات الإقليمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم تلك الاختبارات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وتنشر الوزارة أسماء من لهم حق دخول هذه الاختبارات بعد التأكد من استيفائهم جميع الشروط المعلنة، مع استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها.

وتُجرى الاختبارات بالمديريات التابعين لها وفق الضوابط المنظمة، مع مراجعة بيانات خطباء المكافأة بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الديني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٦م حتى يوم الاثنين الموافق ٤ / ٥ / ٢٠٢٦م، بمقار المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لعقد التصفيات المركزية، علمًا بأن المتقدمين من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة خلال المدة نفسها، وذلك وفق الجدول المرفق.

لمن يرغب في الاطلاع على الأسماء المسموح لها دخول الاختبارات دخول هذا الرابط : اضغط هنا